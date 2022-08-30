Крымчане станут участниками Общероссийского родительского собрания

В преддверии учебного года собрание проведет министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Жители Крыму станут участниками Общероссийского родительского собрания, которое в преддверии нового учебного года проведет министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Формат встречи - открытый диалог с подключением из всех округов страны. В ходе беседы будут рассмотрены вопросы ремонта учебных учреждений, возможном контроле строительного процесса со стороны родителей и «золотом стандарте» образования.

- Я бы хотела, чтобы ребята приходили в школу не просто послушать учителя, но и дружить, общаться. Может, в этом помогут классные руководители, которых обещали избавить от дополнительной нагрузки, или родительский комитет, но нужно реализовать это так, чтобы класс стал сплоченным, - рассказала руководитель общественной организации «Мамы Ялты» Анастасия Федорчук.

Общероссийское родительское собрание пройдет 31 августа в 10.30 по ссылке.

Ранее сообщалось, что из-за «желтого» уровня террористической опасности, который продлили еще на 15 суток, линейки 1 сентября пройдут только для трети учащихся Севастополя. Весь месяц для школьников будут проводить уроки по террористической безопасности.

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