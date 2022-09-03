В Севастополе с Яшмового пляжа 2 человек унесло в море

Пострадавшие отделались легким испугом. Фото: Спасатели Севастополя /ГКУ ЦГЗ г. Севастополя

На Яшмовом пляже в Севастополе полно отдыхающих, ведь вода прогрелась до африканских величин, и можно купаться даже самым изнеженным. Но шутки с Черным морем, даже пусть и прогретым до плюс 27 градусов, плохи.

- В 19.00 поступило сообщение о том, что двух человек уносит в море на доске для саб-бординга в акватории пляжа Яшмовый Балаклавского района, - сообщили в ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя.

Тут же к месту ЧП прибыли спасатели поисково-спасательного подразделения «Балаклава». Бравые ребята мигом сориентировались и уже к 19.36 завершили работу - пострадавших «выловили» из моры и доставили в безопасное место.

- Медицинская помощь не потребовалась, - отметили в Центре.

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