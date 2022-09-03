В Крыму 4 сентября на суше и в море будет одинаковая температура

На Тарханкуте воздух прогреется всего до +17…+21°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Осень решительно заявила свои права на Крымский полуостров. В воскресенье довольно резко похолодает, и столбик термометра сползет вниз.
- 4 сентября в Симферополе переменная облачность. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 23...25°, - сообщают специалисты Крымского гидрометеоцентра.
Столбик термометра нигде не сможет перепрыгнуть отметку в плюс 25 градусов.
На Тарханкутском полуострове и вовсе осенняя прохлада – в Черноморском всего +17…+21°, да еще и северный ветер в комплекте с небольшим дождем.
В Армянске и вовсе +16 …+20°.
Недостаток тепла можно компенсировать купанием в море, которое по-летнему теплое и ласковое. Температура воды в Черном море от +22 до +27°, Азовское держит отметку в +26°, Керченский пролив может порадовать водной стихией, прогретой до +24°.
Вот и выходит, что и на суше, и в море, практически одинаковая температура.
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