В Крыму 4 сентября на суше и в море будет одинаковая температура

На Тарханкуте воздух прогреется всего до +17…+21°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Осень решительно заявила свои права на Крымский полуостров. В воскресенье довольно резко похолодает, и столбик термометра сползет вниз.

- 4 сентября в Симферополе переменная облачность. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 23...25°, - сообщают специалисты Крымского гидрометеоцентра.

Столбик термометра нигде не сможет перепрыгнуть отметку в плюс 25 градусов.

На Тарханкутском полуострове и вовсе осенняя прохлада – в Черноморском всего +17…+21°, да еще и северный ветер в комплекте с небольшим дождем.

В Армянске и вовсе +16 …+20°.

Недостаток тепла можно компенсировать купанием в море, которое по-летнему теплое и ласковое. Температура воды в Черном море от +22 до +27°, Азовское держит отметку в +26°, Керченский пролив может порадовать водной стихией, прогретой до +24°.

Вот и выходит, что и на суше, и в море, практически одинаковая температура.

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