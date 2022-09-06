В Крыму ищут мужчину, похожего на актера из «Ментовских войн»

Олег Метелев. Фото: кадр фильма «Ментовские войны»- производство «Студия Панорама», «Форвард-фильм», режиссеры - Сергей Раевский, Денис Скворцов

Крымчанам и гостям полуострова предлагают роль в телесериале «Бим-2», который снимается в Феодосии. Но берут не всех, критерии для отбора весьма строгие.

- Срочно! Ищем дублера, похожего на этого актера, - этот пост в соцсети проиллюстрирован фотографией Олега Метелева.

На счету 61-летнего заслуженного артиста России немалого ролей, сыгранных и на театральных подмостках, и в кино. Олег Метелев снимался и в таких популярных сериалах, как «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей».

Крымский же двойник, кроме внешнего сходства, должен еще соответствовать следующим цифрам: рост – 188 сантиметров; размеры головного убора – 59-61, пиджака – 56, брюк – 52 и обуви – 45.

Кстати, Ксения Алексеева - актриса из «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей», в этом году тоже снималась на Крымском полуострове в фильме «Пещера».

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