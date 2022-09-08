Появилось видео расправы над ялтинцем, после которой толпа людей вышла к зданию МВД

Толпа людей в знак протеста после того, как одного из участников убийства отпустили, собралась у здания МВД в Ялте. Фото: Подслушано Ялта/Telegram

В Сети появилось видео жестокой расправы над жителем Ялты, после которой негодующая толпа людей вышла к зданию МВД.

Напомним, 6 сентября между тремя жителями Ялты произошел конфликт, в ходе которого один из них получил множественные ножевые ранения. Чтобы избежать ответственности, мужчины предприняли попытку спасти жизнь пострадавшему, доставив истекающего кровью ялтинца в больницу. Но мужчина скончался от полученных ран.

Также ранее стало известно, что одного из участников расправы после задержания сначала отпустили, поскольку тот якобы только наблюдал за происходящим, однако позже его задержали повторно.

Дело о жестоком убийстве взяли на контроль в центральном аппарате СК России.

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