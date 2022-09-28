На объездной в Симферополе перевернулась легковушка 28 сентября

Фото: AMS Simderopol

В Симферополе на объездной перевернулась легковушка 28 сентября. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Напомним, еще одна авария произошла сегодня на перекрестке улиц Козлова и Футболистов в крымской столице.

Ранее сообщалось, что под Джанкоем в ДТП пострадали пять человек, включая 12-летнего ребенка. Инцидент произошел на автодороге Целинное-Павловка в вечернее время суток. Водитель, спровоцировавший аварию, совершил наезд на припаркованное авто. Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами.

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