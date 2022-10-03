Аксенов назвал вхождение в состав РФ Донбасса и территорий ЛДНР закономерным процессом

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал вхождение в состав России Донбасса и территорий ЛНР и ДНР закономерным процессом. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Сегодня, 3 октября, депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ единогласно проголосовали за ратификацию договоров, подписанных президентом, о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

- Возвращение домой, в Россию, для жителей Донбасса и освобожденных территорий - закономерный итог долгих лет ожидания, - написал Аксенов.

В связи с принятием в состав России новых субъектов в Симферополе 30 сентября, как и по все стране, устроили концерт.

Также ранее политолог дал прогнозы относительно дальнейших событий после присоединения новых территорий.

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