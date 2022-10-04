В Крыму иностранца осудят за покушение на контрабанду наркотиков

В Крыму перед судом предстанет 47-летний иностранец, который пытался провезти через границу три пакетика с марихуаной Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму перед судом предстанет 47-летний иностранец. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, его обвиняют в покушении на незаконное перемещение наркотиков через границу Таможенного союза.

В июле этого года мужчина прибыл для прохождения пограничного и таможенного контроля в пункт пропуска «Армянск» Красноперекопского таможенного поста. Правоохранители нашли у него в машине три полиэтиленовых пакета с марихуаной.

Уголовное дело направлено в Армянский городской суд.

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