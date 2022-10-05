В двух селах под Алуштой устанавливают модульные ФАПы

Фото: t.me/ogneva_galina_alushta

В селах Кипарисное и Лавровое под Алуштой продолжается установка новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава администрации города Галина Огнева.

Фото: t.me/ogneva_galina_alushta

- Здания под крышей, частично выполнена внешняя отделка, прокладываются инженерные сети, - написала она.

После установки ФАПов рабочие приступят к благоустройству прилегающей территории.

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