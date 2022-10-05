Подросток на питбайке пострадал в столкновении с автомобилем в Ялте

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Днем 5 октября в Ялте в районе автовокзала произошла дорожная авария с участием несовершеннолетнего водителя питбайка. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике Крым, около 14:30 подросток не справился с управлением и врезался в автомобиль Volkswagen, который двигался впереди.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, ему была оказана медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Отмечается, что парень управлял питбайком, не имея водительских прав.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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