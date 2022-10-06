В Симферополе радуются ярким уткам-мандаринкам

Утка-мандаринка. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Столица Крыма славится своими парками и скверами. Особой любовью у горожан и гостей Симферополя пользуется просторный и ухоженный парк имени Юрия Гагарина.

В парке много разной живности. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Здесь точка притяжения для всего живого – пруды, где обитают и лебеди, и утки, и черепашки. В парке прописались не только рядовые кряквы, но и экзотические мандаринки.

Мандаринка привлекает к себе внимание ярким оперением. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Яркое оперение уточек-мандаринок под стать пестрым осенним краскам. После сезонной линьки самцы предстают перед нами во всей красе. Их перья, кажется, имеют все цвета радуги: фиолетовый, оранжевый, красный, зеленый..., - рассказали в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

Согласно фэн-шуй, утки-мандаринки – это настоящий символ верной и вечной любви. Правда светлое чувство иногда приносит страдания - одинокий баклан, который поселился в Гагаринском парке, безответно влюбился в белоснежную лебедушку.

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