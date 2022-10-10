Аксенов заявил, что по Крымскому мосту временно будут пускать только легковые машины

Фото: Сергей Аксенов/Tg

До особого распоряжения по Крымскому мосту временно будут ездить только легковые машины.

- Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт - порт «Кавказ», - написал глава Республики Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

По его словам, транспорт грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» - порт «Кавказ».

Отметим, что в первой половине дня 10 октября автомобильные заторы перед Крымским мостом практически устранены. Ранее очереди достигали нескольких километров.

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