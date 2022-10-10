Власти Крыма усилили меры безопасности на объектах транспорта после теракта на мосту

В Крыму усилили меры безопасности после теракта на мосту Фото: Ирина ГЕРЦ

Меры безопасности на объектах транспорта после теракта на Крымском мосту усилены, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта усилена. Досмотр транспортных средств и граждан проводится силами линейного отдела полиции, а также подразделением транспортной безопасности ГУП РК «Крымские морские порты», - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Напомним, ранее Сергей Аксенов заявил, что по Крымскому мосту временно будут пускать только легковые машины. Железнодорожная ветка в настоящее время работает в штатном режиме.

Отметим, что в первой половине дня 10 октября автомобильные заторы перед Крымским мостом практически устранены. Ранее очереди достигали нескольких километров.

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