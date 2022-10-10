В Симферополе трое студентов избили и ограбили прохожего

В Симферополе по подозрению в грабеже задержаны трое студентов одного из местных колледжей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе сотрудники уголовного розыска задержали троих студентов одного из местных колледжей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым, молодые люди подозреваются грабеже, совершенном организованной группой лиц (часть 3 статьи 161 УК РФ).

– В «Центральный» отдел полиции г. Симферополя обратился 34-летний местный житель. Он сообщил, что трое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и украли денежные средства в размере 17 тыс. рублей, которые находились в кармане его брюк. Оперативники собрали все необходимые улики, которые доказали причастность к данному преступлению двоих несовершеннолетних парней из Симферопольского района и одного жителя крымской столицы, – говорится в сообщении.

Задержанные рассказали полицейским, что познакомились с потерпевшим возле одного из магазинов. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого студенты избили и ограбили мужчину. Поделив добычу, они скрылись с места преступления

При задержании полицейские нашли у фигурантов лишь часть украденных средств. Молодым людям грозит от шести до 12 лет лишения свободы.

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