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Общество11 октября 2022 14:09

«Почта России»: в отправлениях в Крым возможны задержки

Такая ситуация возможна из-за перебоев в логистике
Дмитрий Коренев
«Почта России» предупредила о возможных задержках в доставке отправлений в Крым

«Почта России» предупредила о возможных задержках в доставке отправлений в Крым

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Почта России» предупредила о вероятных задержках в доставке отправлений на Крымский полуостров, пишет ТАСС.

– Совместно с «Почтой Крыма» мы обеспечиваем почтовый обмен с полуостровом с учетом имеющихся логистических возможностей. Возможна задержка в доставке отправлений, – сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что интернет-магазин Ozon временно ограничил для крымчан возможность доставки в связи с ЧП на Крымском мосту. Товары могут приходить с задержкой.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Позже президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, организованным украинскими спецслужбами. Глава СК России Александр Бастрыкин уточнил, что в организации взрыва участвовали не только украинские спецслужбы, но и граждане РФ и зарубежных стран.

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