Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы из-за ЧП на мосту

Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интернет-магазин Ozon на неопределенный срок ограничил для жителей Крымского полуострова возможность совершать заказы из-за ЧП на мосту. При этом доставка уже оформленных товаров может задерживаться.

- Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком, - цитирует РИА Новости сообщение компании.

Фото: Ozon

Заказы, сделанные в онлайн-магазине, доставляют сторонние логистические компании, которые выдают параллельно заказы других онлайн-ритейлеров.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн ж/д состава, движущегося в сторону полуострова. Напомним, 10 октября более 600 грузовиков встали в пробку на паромной переправе в Керчи. Своей очереди на отправку ожидают несколько сотен автомобилей и со стороны материка: перед паромной переправой через Керченский пролив образовалась пробка из 700 грузовиков.

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