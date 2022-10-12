С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались почти 7 тысяч пассажиров

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли почти 7 тысяч человек и более 1400 транспортных средств Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы вечером 9 октября через пролив перевезли почти 7 тысяч человек и более 1400 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы в ночь на 9 октября и до 07:00 12 октября через пролив в обе стороны перевезено 6 934 пассажира и 1 421 транспортное средство, – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство перевезенных автомобилей – это большегрузные и среднетоннажные грузовики.

В соответствии с графиком в терминал Крым выполняется до шести рейсов в сутки, в терминал Рыбный порт – до четырех рейсов в сутки.

За этот период четыре автомобильно-пассажирских парома сделали 37 круговых рейсов. Два привлеченных гражданских судна совершили девять рейсов, причем из-за плохих погодных условий несколько дней они в перевозках не участвовали.

Ранее сообщалось, что перевозка некоторых товаров в Крым через паромную переправу временно ограничена. Металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках и томатную пасту в бочках следует перевозить альтернативным сухопутным путем через новые российские регионы.

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