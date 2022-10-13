Глава Крыма провел внеочередное заседание Антитеррористической комиссии

Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым 13 октября провел внеочередное заседание Антитеррористической комиссии в связи с участившимися сообщениями учебных учреждений региона.

По его словам, учебный процесс в Крыму продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет.

- Руководство образовательных учреждений работает согласно полученным инструкциям. Проводится осмотр и опечатывание помещений на ночное время. Это позволяет обеспечить безопасность периметра учебных заведений, - заявил Аксенов.

Отметим, в Керчи четвертый день подряд эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании. Проверку проводят правоохранители.

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