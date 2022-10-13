Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 10:35

Глава Крыма провел внеочередное заседание Антитеррористической комиссии

По его словам, учебный процесс в регионе продолжится в штатном режиме
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/vk

Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым 13 октября провел внеочередное заседание Антитеррористической комиссии в связи с участившимися сообщениями учебных учреждений региона.

По его словам, учебный процесс в Крыму продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет.

- Руководство образовательных учреждений работает согласно полученным инструкциям. Проводится осмотр и опечатывание помещений на ночное время. Это позволяет обеспечить безопасность периметра учебных заведений, - заявил Аксенов.

Отметим, в Керчи четвертый день подряд эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании. Проверку проводят правоохранители.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50