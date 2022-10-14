В Судаке строят детский сад на 260 мест

Фото: Юрий Гоцанюк, t.me/YuriyGotsanyuk

В Судаке продолжается строительство детского сада на 260 мест. Ход работ проинспектировал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Фото: Юрий Гоцанюк, t.me/YuriyGotsanyuk

Фото: Юрий Гоцанюк, t.me/YuriyGotsanyuk

– Само здание уже построено, ведутся необходимые работы. В частности, делаются конструкции навеса, устройство отмостки, установка фасонных частей фасада, устройство армирования и опалубки пандуса, устройство напольной плитки в подвале, устройство внутренних сантехнических систем, монтаж санфаянса, разработка котлована, – написал он в своем телеграм-канале.

Фото: Юрий Гоцанюк, t.me/YuriyGotsanyuk

Также планируется благоустройство прилегающей территории. Так, уже смонтированы теневые навесы. Детсад строится в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

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