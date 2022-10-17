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Общество17 октября 2022 5:41

Эксперт объяснил, почему запретили перевозить кориандр на паромах через Керченский пролив

Как оказалось, собака не может его пронюхать
Екатерина НАЗАРОВА
По словам специалиста, собакам удается пронюхать не весь товар

По словам специалиста, собакам удается пронюхать не весь товар

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После начала работы паромной переправы через Керченский пролив были введены ограничения на перевозку некоторых товаров (например, кориандра в мешках).

- Допустим, есть такой груз как кориандр. Его запретили отправлять сразу, потому что собака не может его пронюхать, - цитирует «Вести Крым» заместителя директора дирекции по регулированию сферы потребительских услуг Игоря Гусева.

Кроме этой специи под запрет также попали металлолом, крупногабаритные изделия из металла и томатная паста в бочках. Данные грузы с материка необходимо транспортировать в Крым по альтернативному сухопутному маршруту.

Напомним, Керченская паромная переправа 16 октября возобновила работу после шторма.

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