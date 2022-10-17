Эксперт объяснил, почему запретили перевозить кориандр на паромах через Керченский пролив

По словам специалиста, собакам удается пронюхать не весь товар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После начала работы паромной переправы через Керченский пролив были введены ограничения на перевозку некоторых товаров (например, кориандра в мешках).

- Допустим, есть такой груз как кориандр. Его запретили отправлять сразу, потому что собака не может его пронюхать, - цитирует «Вести Крым» заместителя директора дирекции по регулированию сферы потребительских услуг Игоря Гусева.

Кроме этой специи под запрет также попали металлолом, крупногабаритные изделия из металла и томатная паста в бочках. Данные грузы с материка необходимо транспортировать в Крым по альтернативному сухопутному маршруту.

Напомним, Керченская паромная переправа 16 октября возобновила работу после шторма.

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