В Крыму возобновили продажу билетов на автобусы, следующие на материк

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В Крыму вновь продают билеты на автобусные маршруты межрегионального сообщения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

– Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах. Продажа билетов на маршруты межрегионального сообщения открыта, – говорится в сообщении.

В ведомстве ожидают, что в течение двух дней пассажирское сообщение с другими регионами России возобновится в полном объеме.

Как рассказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, на данный момент маршрутом через Крымский мост пользуются около 20 транспортных компаний. Рейсы выполняются согласно расписанию, перевозки осуществляются в штатном режиме.

Ранее по мосту возобновилось движение автобусов в обе стороны.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. Ранее суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте. Их заключили под стражу до 8 декабря.

Восстановление моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой». Премьер России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

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