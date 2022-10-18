В Крыму за девять месяцев заключили инвестпроекты на 65,5 миллиарда рублей

Крым за 9 месяцев заключил инвестпроекты на 65 млрд рублей Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Крыму за минувшие девять месяцев были заключены инвестпроекты на 65,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Продолжается системная работа по привлечению инвестиций. Только за девять месяцев текущего года заключено 33 новых инвестиционных соглашения с общим объемом инвестиций порядка 65,5 миллиарда рублей, - написал глава Крыма в своем telegram-канале.

Он напомнил, что в настоящее время в регионе реализуется 246 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 274 миллиардов рублей. В планах создать более 14 тысяч рабочих мест.

Напомним, инвестиционный проект по строительству жилого дома и гостиничного комплекса в Судаке за 12,5 миллиарда рублей рассчитан на 10 лет.

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