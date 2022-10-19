Симферопольский «Город» закупил противогололедной смеси на 23 миллиона рублей

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

МБУ «Город» приобрело 500 тонн противогололедной смеси. Контракт на поставку был заключен с ООО «Донавтоюг» 17 октября.

- Поставка противогололедного материала Бионорд-универсальный (Bionord). Наименование страны происхождения товара: Россия. Назначение товара: борьба с зимней скользкостью на улично-дорожной сети, - говорится в документации к закупке.

Ранее КП-Крым писала, что инвестиции в строительную сферу Крыма превысили 150 миллиардов рублей. С начала 2022 года количество реализуемых инвестиционных проектов увеличилось до 47. Так, за минувшие девять месяцев в республике заключили инвестпроекты на 65,5 миллиарда рублей. В планах создать более 14 тысяч рабочих мест.

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