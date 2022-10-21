Маск назвал компромисс по Крыму самым вероятным сценарием решения конфликта на Украине

Маск назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предприниматель Илон Маск высказал мнение, что США убедят Украину в невозможности вернуть Крым.

- Компромисс является наиболее вероятным итогом, вопрос лишь в том, сколько смертей и разрушений будет перед этим, - написал Маск в Twitter, отвечая на вопрос пользователя соцсети относительно итога украинского конфликта.

Ранее Маск заявил, что Россия может применить ядерное оружие при угрозе потери Крымского полуострова. По его мнению, регион имеет критическое значение для нацбезопасности России.

Ранее КП-Крым писала, что большую часть вынужденных переселенцев из Херсонской области отправят на материк через Крым. Севастополь при необходимости готов принять до тысячи человек.

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