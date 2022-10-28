Василий Лановой в Крыму: в Никитском саду в честь артиста назвали хризантему

Василий Лановой в выставочном зале Никитского сада. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма в очередной раз подарил миру замечательную выставку осенних цветов - Бал хризантем 2022, где можно полюбоваться сортом «Василий Лановой», но к сожалению сам артист, чье имя носит цветок, уже ушел из жизни.

Сотрудники Никитского сада поделились воспоминаниями о встречах со знаменитым артистом:

На легендарной Летней эстраде Никитского сада выступали с благотворительным концертом Василий Лановой и Константин Фролов. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- На благотворительные концерты, которые давал великий артист в нашем Саду зрители приезжали со всего Крыма. Во время одного из таких выступлений в 2019 году Народному артисту СССР, лауреату Ленинской премии вручили хризантему «Василий Лановой». В честь любимейшего артиста назвали самую роскошную крупноцветковую хризантему селекции Никитского сада.

«Василий Лановой». Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

В Никитском ботаническом саду отметили, что этой осенью сорт «Василий Лановой» расцвел самым первым из крупноцветковых хризантем.

Напоминаем, что в Керчи Василию Лановому установили памятник. Народный артист СССР был бессменным председателем жюри Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», а также почетным гражданином Керчи.

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