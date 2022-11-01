В Симферополь пришли первые заморозки

Симферополь 1 ноября чуть подморозило. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Первый день ноября принес в Симферополь заморозок.

Набережная Салгира. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Поздняя осень инеем украсила зеленую траву и пожухлые листья на набережной Салгира.

Во вторник резко похолодало, те кто утром спешит на работу, выдыхали туманные облачка и прятали носы в воротники курток и пальто. Зима не за горами. Вот морская вода остыла до плюс 15 градусов - температура воды в Черном море у берегов Крыма достигла июньских показателей.

Листики в инее выглядят очень красиво. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Синоптики заранее предупредили, что нужно доставать из антресолей шарфы и перчатки, и не чураться теплых курток.

- 1 и 2 ноября из-за повышенного атмосферного давления на полуострове будет сухо и прохладно. Температура воздуха ночью -1…+4°, днем 11…16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

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