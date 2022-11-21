Перевозки пассажиров поездами в Крыму за год выросли на треть

Фото: ФГУП «Крымская железная дорога»

В Крыму за десять месяцев 2022 года железнодорожным транспортом перевезено 7 миллионов пассажиров, что на 28% выше показателя 2021 года (5,5 млн пассажиров). Как сообщает пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога», поездами дальнего следования воспользовались 2,3 млн пассажиров, пригородными поездами – 4,7 млн пассажиров.

– За десять месяцев текущего года перевезено 3,8 млн тонн грузов (70,4 тыс. вагонов), что на 26 % выше показателя 2021 года (3 млн тонн), – отметили в КЖД.

По итогам января-октября 2022 года коллектив «Крымской железной дороги» добился увеличения производительности труда в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что готовность к зиме подразделений Крымской железной дороги составляет 100%. Проверена работа устройств пневмообдувки, электрообогрева, всего подготовлено 265 стрелочных переводов. Подготовлены служебно-технические и санитарно-бытовые помещения предприятия, проведена ревизия и испытание схем профилактического подогрева. Кроме того, проведена работа по капремонту пути на новых и старогодных материалах в объеме 37,856 км и выполнен ремонт стрелочных переводов (14 комплектов).

Напомним, КЖД планирует обновить 18 пассажирских платформ по госпрограмме. Работы начнутся в следующем году.

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