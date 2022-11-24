С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались 37 тысяч пассажиров

За этот период семью паромами, работающими на линии, в совокупности выполнено 793 рейса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли уже более 37 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 24 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 37 114 пассажиров, 24 227 единиц автотранспорта и 2622 железнодорожных вагона, – говорится в сообщении.

За этот период семью паромами, работающими на линии, в совокупности выполнено 793 рейса.

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 24 ноября нет, отметили в Минтрансе.

Работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

На сегодняшний день завершена надвижка всех четырех пролетных строений на правой стороне автодорожной части моста. Завершить работы на разрушенной части переправы планируют в декабре, после чего приступят к ремонту левой полосы, по которой сейчас идет движение. Ремонт железнодорожной части переправы будет проведен в течение 6-7 месяцев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50