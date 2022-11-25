Гроссмейстер Карякин призвал помочь бойцам из Крыма на передовой

Гроссмейстер Сергей Карякин Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Гроссмейстер Сергей Карякин призвал помочь военным из Крыма на передовой.

- Прежде всего я бы хотел поблагодарить Сергея Валерьевича Аксенова за теплые слова, за готовность помогать в развитии шахмат. Это очень важно. Мы должны сотрудничать и вместе добиваться заявленных целей, - цитирует «Крым 24» Карякина.

QR код на видео, можно перечислить средства, которые будут использованы для помощи военным, мобилизованным и добровольцам из Крыма.

Ранее сообщалось, что жители Крыма, у которых есть какие-либо вопросы относительно гуманитарной помощи для участников СВО, могут обратиться к главе республики в соцсети «ВКонтакте». Для этого нужно описать ситуацию, указать ФИО и координат для обратной связи, чтобы можно было уточнить подробности.

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