Поздняя осень в Алуште разогнала туристов и заразила котов меланхолией: 6 типичных фото курорта в ноябре 2022

Котам осенью грустно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Алушта поздней осенью не такая яркая и многолюдная, как летом. Отдыхающих маловато, но все-таки они есть – Южный берег Крыма россияне любят даже в межсезонье.
В ноября на набережной Алушты жизнь течет размерено и спокойно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Почувствовать пульс города можно, прогулявшись на центральной набережной, где еще до сих пор продолжается ремонт.
Ротонда - визитка Алушты. На набережной уже появились первые новогодние украшения.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Пожилые леди, родители с детьми, счастливые парочки приходят сюда, чтобы подышать свежим воздухом.
Центральный городской пляж.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Здесь можно полюбоваться неугомонным Черным морем или посидеть в кафе – на набережной довольно много заведений общепита, которые работают и в межсезонье.
Профессорский уголок.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Профессорском уголке ритм еще тише, здесь меньше людей, но зато побольше котов. Мурлыки на вид сытые, ухоженные, но какие-то меланхоличные, с тонким ледком в глазах. Тоска по летнему теплу и веселой курортной суете терзает не только кошачьи души, но и сердца владельцев отелей и гостиниц, которым не светит наплыв клиентов на новогодние праздники.
Рыбаков осенняя прохлада не страшит.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Прогнозы синоптиков малоутешительны и для двуногих и для хвостатых:
- В ближайшие трое суток в Крыму ожидается прохладная ветреная погода.
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