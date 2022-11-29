Поздняя осень в Алуште разогнала туристов и заразила котов меланхолией: 6 типичных фото курорта в ноябре 2022

Котам осенью грустно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Алушта поздней осенью не такая яркая и многолюдная, как летом. Отдыхающих маловато, но все-таки они есть – Южный берег Крыма россияне любят даже в межсезонье.

В ноября на набережной Алушты жизнь течет размерено и спокойно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Почувствовать пульс города можно, прогулявшись на центральной набережной, где еще до сих пор продолжается ремонт.

Ротонда - визитка Алушты. На набережной уже появились первые новогодние украшения. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пожилые леди, родители с детьми, счастливые парочки приходят сюда, чтобы подышать свежим воздухом.

Центральный городской пляж. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Здесь можно полюбоваться неугомонным Черным морем или посидеть в кафе – на набережной довольно много заведений общепита, которые работают и в межсезонье.

Профессорский уголок. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Профессорском уголке ритм еще тише, здесь меньше людей, но зато побольше котов. Мурлыки на вид сытые, ухоженные, но какие-то меланхоличные, с тонким ледком в глазах. Тоска по летнему теплу и веселой курортной суете терзает не только кошачьи души, но и сердца владельцев отелей и гостиниц, которым не светит наплыв клиентов на новогодние праздники.

Рыбаков осенняя прохлада не страшит. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Прогнозы синоптиков малоутешительны и для двуногих и для хвостатых:

- В ближайшие трое суток в Крыму ожидается прохладная ветреная погода.

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