Более 770 тысяч жителей Крыма прошли сезонную иммунизацию от гриппа

В Крыму прививку от гриппа сделали более 770 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму сезонную прививку от гриппа сделали 770 тысяч человек.

- Желающие еще могут привиться до начала активной циркуляции вируса в Крыму, - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад в эфире «Радио Крым».

Напомним, ранее в Крыму был зарегистрирован единичный случай свиного гриппа. В последние несколько эпидсезонов, когда был ковид, грипп выявлялся крайне редко. В Роспотребнадзоре рассказали, как крымчанам защитить себя от инфекций.

Также на территории Республики Крым по состоянию на утро 30 ноября было выявлено 32 новых случая COVID-19, в Севастополе - 11.

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