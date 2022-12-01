Запасы водохранилищ Крыма к концу осени уменьшились на 6 млн кубометров

Общий объем воды в крымских водохранилищах к концу октября составил 151,94 млн кубометров Фото: Виталий ПАРУБОВ

Общий объем воды в крымских водохранилищах к концу октября составил 151,94 млн кубометров, что на 6 млн кубометров меньше, чем месяц назад, но почти в пять раз больше, чем в конце засушливого 2020 года. Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.

Общий запас водоемов Крыма к концу 2020 года составлял 31,308 миллиона кубометров, а уже к концу 2021 года он вырос в четыре раза и составил 126,77 миллиона кубометров. В ноябре 2022 года советник председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров сообщал, что даже если осадков в Восточном Крыму не будет, текущих запасов воды хватит минимум на 1,5 года бесперебойного водоснабжения.

– Наблюдалось небольшое увеличение притока воды в водохранилища Чернореченское, Симферопольское и Счастливое №2. Общий суммарный запас воды к началу зимы составил 151,94 млн кубометров, что на 5,81 млн кубометров меньше, чем месяц назад, – говорится в сообщении.

В бассейнах большинства рек северного предгорья и Южного берега фиксировались существенные осадки, местами в полтора раза больше нормы. В Крымских горах осадки выпали неравномерно, но также были существенными – так, на метеостанции Ай-Петри зафиксировали 164,3 мм осадков, или 152% от нормы.

Благодаря осадкам, выпавшим в третьей декаде ноября, водность большинства рек северного предгорья увеличилась. Лишь на отдельных реках селевых бассейнов округов Алушты и Судака сохранялось пересыхание.

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