Владимир Путин признал важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с материковой частью России

Чтобы восстановить движение по Керченскому проливу потребовалось меньше двух месяцев. Фото: Скриншот из видео

5 декабря Президент России Владимир Путин самостоятельно проехался по отремонтированной части Крымского моста. По его мнению, сухопутная дорога, которая соединяет полуостров с материковой частью страны, очень важна в современных реалиях. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России, - передает слова пресс-секретаря главы государства «ТАСС».

Владимир Путин отправился на ревизию отремонтированного моста утром в понедельник. За рулем автомобиля вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным он убедился в качестве проделанной работы. Также он успел пообщаться с рабочими, которые выполняли ремонт и поблагодарил их за оперативное решение критической ситуации.

Заметим, чтобы восстановить движение по Керченскому проливу потребовалось меньше двух месяцев.

Напомним, теракт, который организовали украинские националисты, произошел 8 октября. Утром того дня на мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего произошло обрушение двух автомобильных пролетов. Из-за сильного взрыва загорелись семь цистерн с топливом на железной дороге. Подрыв на мосту был признан ЧП.