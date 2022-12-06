К середине декабря в Симферополе начнут работать 18 елочных базаров

С середины в городе декабря заработают сразу 18 елочных базаров Фото: Иван Макеев

В Симферополе с 15 декабря по 31 декабря будут работать елочные базары. Ранее «Комсомолка» публиковала список адресов, по которым можно будет приобрести главный новогодний атрибут.

- Хочу также обратиться к жителям с призывом, не покупать новогодние елки в нелегальных точках продажи, - цитирует Крымская газета начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Олега Симонова.

По его словам, прием заявлений от предпринимателей на реализацию елей и иной праздничной продукции все еще продолжается. Ввиду этого в списке размещения официальных мест возможны дополнения.

Ранее сообщалось, что в Детском парке Симферополя начнет работать новогодняя «Почта Деда Мороза». Также там установят 10-метровую новогоднюю елку.

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