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НовостиЭкономика7 декабря 2022 13:46

Седьмой паром начнет работать на Керченской переправе в январе

В настоящее время на паромной переправе работают четыре автомобильных парома, автомобильно-железнодорожный и железнодорожный
Екатерина НАЗАРОВА
Седьмой паром начнет работу на паромной переправе в Керчи в январе

Седьмой паром начнет работу на паромной переправе в Керчи в январе

Фото: Евгения ГУСЕВА

Седьмой паром начнет работу на паромной переправе в Керчи в январе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- На паромной переправе работают четыре автомобильных парома, автомобильно-железнодорожный и железнодорожный. Еще один паром будет поставлен на линию в январе, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

Напомним, Керченская переправа после нескольких дней простоя ввиду непогоды возобновила работу вчера, 6 декабря. С начала ее работы 9 октября, по данным Минтранса РФ, паромами в обе стороны было перевезено 694 пассажира, 27 415 единиц автотранспорта и 3190 ж/д вагонов.

Ранее сообщалось, что автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после теракта. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт. О пуске по обновленной ветке грузовых автомобилей будет сообщено дополнительно.

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