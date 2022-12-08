Где в Симферополе пройдут предновогодние ярмарки

Жители Симферополя смогут купить продукты на предновогодних ярмарках Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Симферополя смогут купить продукты на предновогодних ярмарках. Торговые локации будут работать 10, 11, 24 и 25 декабря.

- 10 и 24 декабря будут работать наши постоянные торговые локации на улицах Севастопольская, Киевская и Кечкеметская/Бела Куна. 11 и 25 декабря начнут работать площадки на улице Ракетная и в микрорайоне Каменка, - цитирует Крымская газета министра сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука.

В то же время к середине декабря в Симферополе начнут работать 18 елочных базаров. В списке размещения официальных мест возможны дополнения.

Напомним, в Крыму за незаконную рубку новогодних елок выписывают штраф до 300 тысяч рублей. На полуострове начали патрулировать хвойные леса и посадки.

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