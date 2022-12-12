Несколько многоэтажек Евпатории остались без воды 12 декабря из-за аварии

На время ограничений будет организован подвоз воды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Одна улица Евпатории осталась без воды 12 декабря из-за аварии на сетях.
Как пишет «Крымская газета» со ссылкой на Евпаторийский филиал «Вода Крыма», до 17.00 из-за аварийно-ремонтных работ на улице 60 Лет ВЛКСМ будет ограничено водоснабжение.
Ограничение, в частности, коснется многоэтажек №№ 16 и 20 на указанной улице.
Напомним, что несколько улиц Симферополя также остались без воды 12 декабря. Проводятся ремонтные и аварийные работы на водных сетях.
Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе 12 декабря отключат свет. В столице Крыма ремонтируют электросети.
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