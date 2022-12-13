Сергей Аксенов: «В Крыму завершен сев озимых под урожай 2023 года»

Было засеяно около 538,7 тысячи гектаров Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Было засеяно порядка 538 тысяч гектаров, 509 из них - на зерно. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Наибольшие площади засеяны зерновыми в Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском районах, - написал он в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что площадь земель для выращивания риса в Крыму увеличат до 6 200 гектаров. Для полива в расход пойдет порядка 170 миллионов кубических метров воды. Напомним, что урожай выращенного в этом году риса на полуострове составил около шести тысяч тонн.

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