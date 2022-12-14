За минувшие сутки паромы «Лаврентий», «Мария», «Керченский-2» и «Ейск» перевезли в Крым более 200 транспортных средств Фото: Дмитрий СТЕШИН

В очереди на Керченскую переправу со стороны материка ожидают 315 машин, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

- За минувшие сутки паромы «Лаврентий», «Мария», «Керченский-2» и «Ейск» перевезли в Крым более 200 транспортных средств. На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 14 декабря ждут очереди на переправу 315 автомобилей, - говорится в сообщении.

Напомним, через Керченский пролив с 9 октября было перевезено более 44 тысяч пассажиров. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 1031 рейс. Действующих штормовых предупреждений по проливу на 14 декабря нет.

Ранее сообщалось, что автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после теракта. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт.

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