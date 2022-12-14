Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 9:54

В очереди на Керченскую переправу со стороны материка ожидают 315 машин

На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 14 декабря ждут очереди на переправу 315 автомобилей
Екатерина НАЗАРОВА
За минувшие сутки паромы «Лаврентий», «Мария», «Керченский-2» и «Ейск» перевезли в Крым более 200 транспортных средств

За минувшие сутки паромы «Лаврентий», «Мария», «Керченский-2» и «Ейск» перевезли в Крым более 200 транспортных средств

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В очереди на Керченскую переправу со стороны материка ожидают 315 машин, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

- За минувшие сутки паромы «Лаврентий», «Мария», «Керченский-2» и «Ейск» перевезли в Крым более 200 транспортных средств. На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 14 декабря ждут очереди на переправу 315 автомобилей, - говорится в сообщении.

Напомним, через Керченский пролив с 9 октября было перевезено более 44 тысяч пассажиров. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 1031 рейс. Действующих штормовых предупреждений по проливу на 14 декабря нет.

Ранее сообщалось, что автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после теракта. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50