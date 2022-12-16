Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды

Ранее в Крыму продлили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра до 22 м/с Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работа Керченской паромной переправы вновь временно приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено по погодным условиям, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в Крыму продлили штормовое предупреждение. В связи с прохождением балканского циклона в некоторых районах полуострова ожидались обильные ливни и усиление ветра до 22 метров в секунду.

Напомним, 19 декабря движение по Крымскому мосту полностью перекроют в связи с проведением ремонтных работ.

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