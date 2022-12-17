Очередь на Керченскую переправу сократилась до 14 грузовиков

Очередь грузовиков на Керченскую паромную переправу сократилась более, чем за 300 транспортных средств за сутки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очередь грузовиков на Керченскую паромную переправу сократилась более, чем за 300 транспортных средств за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- За минувшие сутки паромы «Керченский 2», «Лаврентий», «Ейск» и «Мария» перевезли в Крым 311 машин и 388 пассажиров. На накопительной парковке в поселке Ильич находятся 14 машин, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на накопительных парковках в городе Славянск-на-Кубани, где ранее своей очереди ждали автомобили, сейчас нет машин. Эти места переведены в резерв, а для погрузки на паромы водителям уже выдают пропуска.

Напомним, Керченская паромная переправа была закрыта из-за неблагоприятных погодных условий. Но уже ночью 16 декабря сообщение было возобновлено.