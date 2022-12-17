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НовостиОбщество17 декабря 2022 15:05

Очередь на Керченскую переправу сократилась до 14 грузовиков

За сутки удалось перевезти более 300 машин
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Очередь грузовиков на Керченскую паромную переправу сократилась более, чем за 300 транспортных средств за сутки

Очередь грузовиков на Керченскую паромную переправу сократилась более, чем за 300 транспортных средств за сутки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очередь грузовиков на Керченскую паромную переправу сократилась более, чем за 300 транспортных средств за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- За минувшие сутки паромы «Керченский 2», «Лаврентий», «Ейск» и «Мария» перевезли в Крым 311 машин и 388 пассажиров. На накопительной парковке в поселке Ильич находятся 14 машин, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на накопительных парковках в городе Славянск-на-Кубани, где ранее своей очереди ждали автомобили, сейчас нет машин. Эти места переведены в резерв, а для погрузки на паромы водителям уже выдают пропуска.

Напомним, Керченская паромная переправа была закрыта из-за неблагоприятных погодных условий. Но уже ночью 16 декабря сообщение было возобновлено.