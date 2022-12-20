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НовостиОбщество20 декабря 2022 5:55

Главная новогодняя ель Ялты, установленная на набережной, зажгла огни

Курортный город готов к встрече 2023 года
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Янина Павленко/Tg

Фото: Янина Павленко/Tg

Накануне, в День Святого Николая, главная новогодняя ель Ялты, установленная на набережной, зажгла огни.

Фото: Янина Павленко/Tg

Фото: Янина Павленко/Tg

- Ялта зажглась новогодними огнями. А это значит, что город погружается в атмосферу праздника и волшебства. К встрече 2023 года готовы! - написала глава местной администрации Янина Павленко в своем Tg-канале.

Фото: Янина Павленко/Tg

Фото: Янина Павленко/Tg

Напомним, вечером 19 декабря свои огни также зажгли главные ели Симферополя и Керчи. Новогодние красотки украшены по-разному, но одинаково создают предпраздничное настроения горожан.

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