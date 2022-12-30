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НовостиЭкономика30 декабря 2022 9:19

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Крым занял седьмое место

В экономику республики за девять месяцев 2022 года было вложено 123 миллиарда рублей инвестиций
Екатерина НАЗАРОВА
Социальные обязательства инвесторов по проектам превысили 1,2 миллиарда рублей

Социальные обязательства инвесторов по проектам превысили 1,2 миллиарда рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В экономику Крыма за девять месяцев 2022 года было вложено 123 миллиарда рублей инвестиций, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата республика заняла седьмое место, - написал он в своем Tg-канале.

Социальные обязательства инвесторов по проектам превысили 1,2 миллиарда рублей. В рамках реализации этих инвестпроектов в регионе планируется создание 14,5 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что годовое снижение объема валового регионального продукта Крыма составило 0,5%. Это в пять раз меньше, чем в целом по России.

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