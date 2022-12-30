В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Крым занял седьмое место

Социальные обязательства инвесторов по проектам превысили 1,2 миллиарда рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В экономику Крыма за девять месяцев 2022 года было вложено 123 миллиарда рублей инвестиций, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата республика заняла седьмое место, - написал он в своем Tg-канале.

Социальные обязательства инвесторов по проектам превысили 1,2 миллиарда рублей. В рамках реализации этих инвестпроектов в регионе планируется создание 14,5 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что годовое снижение объема валового регионального продукта Крыма составило 0,5%. Это в пять раз меньше, чем в целом по России.

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