Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена Фото: Евгения ГУСЕВА

В очереди на Керченскую переправу ожидают 197 машин. Об этом сообщается в официальном Tg-канале Оперштаба Краснодарского края.

- На накопительной парковке в поселке Ильич утром 11 января в очереди находятся 197 автомобилей. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 316 автомобилей и 410 пассажиров. Всего за три месяца паромами через Керченский пролив было перевезено более 61 тысячи пассажиров.

Напомним, что с вечера 10 января работа Керченской паромной переправы была приостановлена ввиду непогоды.

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