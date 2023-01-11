Три новые заповедные зоны создали в Крыму в 2022 году

В 2022 году в Крыму создали три новые особо охраняемые природные территории регионального значения (ООПТ) Фото: Юлия МАРКИНА

В 2022 году в Крыму создали три новые особо охраняемые природные территории регионального значения (ООПТ). Об этом 11 января, в День заповедников и национальных парков сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– В 2022 году было создано три таких территории – две в Симферопольском и одна в Сакском районе, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Напомним, в 2022 году заповедники и национальные парки Крыма посетили более 300 тысяч человек. В настоящее время в республике существует 194 особо охраняемых природных территорий регионального значения и семь – федерального.

Ранее сообщалось, что в прошлом году на маршрутах крымских заповедников оборудовали десять смотровых площадок и установили 157 скамеек; отремонтировали пешеходный мостик на Боткинской тропе и обустроили пикниковые зоны с туалетами на ЭПО «Черешневый сад» и озере у кордона.

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