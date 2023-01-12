Минтранс РФ: ограничений для грузового транспорта на Керченской паромной переправе нет

Ограничений для грузовых автомобилей, следующих через Керченскую паромную переправу, нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ограничений для грузовых автомобилей, следующих через Керченскую паромную переправу, нет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта РФ, передает ТАСС.

– В настоящее время ограничения для грузовых автотранспортных средств, следующих через Керченскую паромную переправу из Республики Крым в Краснодарский край, отсутствуют, – сообщили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что доставлять сельскохозяйственную продукцию в Крым можно также по железной дороге, ограничений на перевозку грузов этим видом транспорта также нет.

Напомним, вечером 11 января в ГУ МЧС по Республике Крым сообщили о возобновлении работы Керченской паромной переправы. Паромное сообщение приостанавливали из-за непогоды. Сейчас переправа работает штатно. По информации Минтранса РФ, с момента возобновления работы переправы в ночь на 9 октября по 11 января через пролив в обе стороны перевезли 61 378 пассажиров, 45 066 единиц автотранспорта и 5 110 железнодорожных вагонов.

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