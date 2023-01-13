Рождественскую ярмарку в Симферополе посетили более 500 человек

Рождественская ярмарка в Симферополе прошла с 5 по 7 января Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Рождественскую ярмарку в Симферополе, которая прошла в парке имени Гагарина, посетили более 500 человек. На ней была представлена продукция 32 самозанятых мастеров и ремесленников.

Как пишет КИА, на ярмарке можно было купить елочные игрушки, пряники, ароматные свечи, украшения, керамику, мыло, а также изделия из бронзы, кожи, бисера и ротанга. Мастера, представившие свои работы, приезжали из Евпатории, Джанкоя, Алушты, Судака и других регионов полуострова.

Организатором мероприятия выступил центр «Мой бизнес» Республики Крым.

Ранее КП-Крым рассказывала, куда сдать новогоднюю елку в Крыму в январе 2023 года. Во многих городах Крыма 15 и 22 января пройдет акция «Елковорот». Хвойные деревья пойдут на корм, эфирные масла и удобрения.

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