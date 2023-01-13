В Керчи обустроят место для Крещенских купаний

Фото: t.me/brusakov

В Керчи единственным официальным местом для Крещенских купаний станет купель на набережной в районе Генмола. Здесь будут дежурить медики, спасатели и водолазы, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

– 19 января в 10:00 возле храма Иоанна Предтечи начнется служба по освящению воды, а в 11:00 на ступеньках Генмола будет проведен обряд освящения морской воды, после чего все желающие смогут окунуться в море. Традиционно для удобства и безопасности людей установим сходни (купель), палатку для переодевания. Также будет организован горячий чай, – написал Брусаков в своем телеграм-канале.

Напомним, по прогнозам синоптиков, на Крещение в Крыму потеплеет до 17 градусов, также возможны небольшие дожди и усиление ветра. Ранее КП-Крым писала, где искупаться на Крещение в 2023 году, какая будет погода, и что нужно знать.

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