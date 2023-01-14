Керченская паромная переправа на 14 января перевезла 63 тысячи пассажиров

Паромная переправа в Керчи вновь заработала после теракта на Крымском мосту Фото: Юлия МАРКИНА

Минтранс РФ озвучил статистику работы Керченском паромной переправы.

- С ночи на 9 октября 2022 по 14 января 2023 через Керченский пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 63 082 пассажира, 46 621 единица автотранспорта и 5 289 железнодорожных вагонов, - сообщили в ведомстве.

В общей сложности паромы, соединяющие берега Крымского полуострова и Краснодарского края, уже выполнили 1520 рейсов.

К сожалению, паромы – это метеозависимый вид общественного транспорта, поэтому иногда погода вносит свои коррективы в график движения, что конечно же делает нервы водителям большегрузов, да и вообще всем, кто после инциденте на Крымском мосту вынужден пользоваться услугами паромной переправы.

Напоминаем, что с 14 января временно ограничено автомобильное движение по Крымскому мосту, которое будет действовать до с 4.00 до 16.00. Причина - ремонтно-восстановительные работы.

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