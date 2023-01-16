Развожаев: в Севастополе над морем сбили три беспилотника

В Севастополе продолжает действовать "желтый" уровень террористической опасности Фото: Ирина ГЕРЦ

Три беспилотника сбили над морем в Севастополе 16 января, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Ситуация на сейчас: сбиты три БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие, - написал он в своем Tg-канале.

Ранее губернатор города сообщил, что один из беспилотников был сбит системой противовоздушной обороны в районе аэродрома Бельбек. Еще один БПЛА над городом был поражен в ночь на понедельник.

Напомним, в настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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